СМИ: под Екатеринбургом бензовоз въехал в людей и загорелся. Есть жертвы

Под Екатеринбургом на 44 километре трассы Карпинск-Кытлым опрокинулся и загорелся бензовоз. Об этом «URA.RU» сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области Наталья Зырянова. Очевидцы говорят, что грузовик въехал в группу людей. Несколько уже погибли.

По предварительным данным спасателей, автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. Из-за этого в баке произошла разгерметизация, топливо загорелось. Объем бензовоза 4,5 тысячи литров, однако на момент аварии внутри было 500 литров топлива. Прибывшим на место пожарным удалось за 10 минут потушить огонь при помощи пены.

«В результате ДТП есть пострадавшие. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД», — пояснили в МЧС, отметив, что в ликвидации ДТП задействованы 51 человек, включая спасателей, полицейских и медиков.

Очевидцы рассказали Е1, что ЧП произошло на горном марафоне «Конжак», который проводится ежегодно недалеко от города Карпинска.