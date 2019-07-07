Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: под Екатеринбургом бензовоз въехал в людей и загорелся. Есть жертвы 

Ura.Ru 4 часа назад
Фото: URA.RU
Под Екатеринбургом на 44 километре трассы Карпинск-Кытлым опрокинулся и загорелся бензовоз. Об этом «URA.RU» сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области Наталья Зырянова. Очевидцы говорят, что грузовик въехал в группу людей. Несколько уже погибли.
По предварительным данным спасателей, автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. Из-за этого в баке произошла разгерметизация, топливо загорелось. Объем бензовоза 4,5 тысячи литров, однако на момент аварии внутри было 500 литров топлива. Прибывшим на место пожарным удалось за 10 минут потушить огонь при помощи пены.
«В результате ДТП есть пострадавшие. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД», — пояснили в МЧС, отметив, что в ликвидации ДТП задействованы 51 человек, включая спасателей, полицейских и медиков.
Очевидцы рассказали Е1, что ЧП произошло на горном марафоне «Конжак», который проводится ежегодно недалеко от города Карпинска.
«Там проходил марафон, бензовоз с людьми спускался с Серебрянки [гора], влетел в людей, уже 4 человека погибло и трое пострадали», — приводит портал слова очевидцев.
Ura.Ru: последние новости
«АвтоВАЗ» после простоя запускает конвейер В России разработают новые правила для светофоров В России хотят запретить частные видеокамеры на дорогах
Комментарии
ДТП , МЧС , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты подробности взрыва бензовоза на Урале1
Трое погибли при взрыве бензовоза в Свердловской области
На что жалуются автомобилисты летом2
Ребенок погиб в ДТП в Подмосковье
Украинская певица попала в жуткое ДТП7
Видео
01:02
Представлен красивейший суперкар De Tomaso
Автоновости
01:41
«АвтоВАЗ» остановил производство
Автоновости
00:23
Водитель Lexus устроил гонки и врезался в скорую
ДТП
03:44
Автолюбителям посоветовали готовить кошельки
Автоновости
00:59
Сбитая фура зависла над железной дорогой
ДТП
00:11
Мясорубка на Кутузовском: есть погибшие
ДТП
00:34
Владельцам люксовых авто поднимут штрафы
Автоновости
00:58
Застрявшего в пробке миллионера спас вертолет
ДТП
00:33
Охранник обокрал автосалон ради обидчивой жены
Другое Автоновости
00:13
«Жигули» устроили ДТП на штрафстоянке
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение