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МВД: водитель взорвавшегося под Екатеринбургом бензовоза был пьян 

ТК «Звезда» + ещё 7 49 минут назад
Фото: МЧС РФ
Соответствующие результаты были сделаны после проведения экспертизы, добавили в ГУ МВД по региону.
Водитель бензовоза, который попал в ДТП в Свердловской области, находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.
«Сотрудники полиции установили, что водитель бензовоза "Урал" находился в момент автокатастрофы в нетрезвом виде. Это подтвердила проведенная экспертиза», — подчеркнул он.
Ранее МЧС РФ опубликовало кадры с места происшествия. На них видна обгоревшая кабина бензовоза, а также работа сотрудников спецслужб.
Инцидент произошел 7 июля в 00:15 по местному времени (22:15 по Москве) на 44-м километра автодороги Карпинск-Кытлым. По предварительной информации жертвами аварии стали три человека, еще шестеро пострадали — они были госпитализированы.
В ГУ МВД по области добавили, что водитель бензовоза «допустил погрузку на верх цистерны порядка семи человек — туристов». В результате он не справился с управлением транспортного средства и допустил съезд в кювет, после чего машина загорелась и последовал взрыв.
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ДТП , МЧС , МВД
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