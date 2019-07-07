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Бензовоз взорвался в Свердловской области 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 25 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Жертвами взрыва бензовоза в Свердловской области стали три человека, шестеро пострадали, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.
Взрыв произошел около 22.15 мск. Бензовоз взорвался на 44-м километре автодороги Карпинск-Кытлым, передает РИА «Новости».
Водитель «допустил погрузку» на цистерну «порядка семи туристов», говорится в сообщении. Он не справился с управлением, машина съехала в кювет, загорелась, произошли пожар и взрыв, причем загорелся не только бензовоз, но и лесной массив.
В ГУ МЧС по области сообщили, что площадь пожара составила 10 кв. м, его ликвидировали за 10 минут.
Бензовоз перевозил 500 литров топлива.
«Угрозы для населения и окружающей среды нет», — сказано в сообщении.
Пострадавшие получили травмы и ожоги.
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ДТП , Валерий Горелых , МЧС , МВД , РИА Новости
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