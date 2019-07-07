Бензовоз взорвался в Свердловской области

Взрыв произошел около 22.15 мск. Бензовоз взорвался на 44-м километре автодороги Карпинск-Кытлым, передает РИА «Новости».

Водитель «допустил погрузку» на цистерну «порядка семи туристов», говорится в сообщении. Он не справился с управлением, машина съехала в кювет, загорелась, произошли пожар и взрыв, причем загорелся не только бензовоз, но и лесной массив.

ГУ МЧС по области сообщили, что площадь пожара составила 10 кв. м, его ликвидировали за 10 минут.

Бензовоз перевозил 500 литров топлива.

«Угрозы для населения и окружающей среды нет», — сказано в сообщении.

Пострадавшие получили травмы и ожоги.