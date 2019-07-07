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Число пострадавших при взрыве бензовоза на Урале возросло до семи человек 

РИА Новости + ещё 16 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В результате взрыва бензовоза в Свердловской области, по последним данным, погибли три человека, пострадали семь, сообщил РИА Новости в воскресенье руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.
ДТП произошло в 00.15 по местному времени (22.15 мск). На 44-м километре дороги Карпинск-Кытлым бензовоз с топливом съехал в кювет, машина воспламенилась, после чего произошел взрыв. По данным ГУМВД, сверху на цистерне сидели семь человек.
Среди пострадавших — подросток 2005 года рождения, пять мужчин и одна женщина. Подростка экстренно доставили вертолетом в Екатеринбург для оказания квалифицированной медицинской помощи.
Полицейские установили личности двух погибших. Это мужчина 1968 года рождения из города Карпинск и женщина 1976 года рождения из города Краснотурьинск. Личность третьего погибшего, мужчины, пока устанавливается.
Сотрудники полиции установили, что водитель бензовоза 1968 года рождения находился в момент катастрофы в нетрезвом виде. "Это подтвердила проведенная сотрудниками полиции экспертиза. В его крови обнаружено 0,706 промилле алкоголя, что составляет очень большую дозу", — сказал Горелых.
При этом водителю госпитализация не потребовалась.
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Комментарии
ДТП , Валерий Горелых , МВД , РИА Новости
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