В Польше перевернулся автобус с украинцами

Автобус с 37 украинцами вылетел в кювет и перевернулся в Польше. Об аварии сообщает TVN 24.

ДТП произошло около 6 утра, на автобане А4, между Ополе и Бжегем. Погибших нет. На место прибыли санитарные вертолеты и множество карет скорой. В больницу были доставлены 11 человек, включая двух детей 7 и 11 лет. Врачи говорят, что их жизни ничто не угрожает.

Всего в автобусе ехали 37 граждан Украины — 35 пассажиров и два водителя.

50-летний шофер, управляющий автобусом, признался в полиции, что сам виноват в ДТП.