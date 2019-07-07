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В Польше перевернулся автобус с украинцами 

Рамблер + ещё 9 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Автобус с 37 украинцами вылетел в кювет и перевернулся в Польше. Об аварии сообщает TVN 24.
ДТП произошло около 6 утра, на автобане А4, между Ополе и Бжегем. Погибших нет. На место прибыли санитарные вертолеты и множество карет скорой. В больницу были доставлены 11 человек, включая двух детей 7 и 11 лет. Врачи говорят, что их жизни ничто не угрожает.
Всего в автобусе ехали 37 граждан Украины — 35 пассажиров и два водителя.
50-летний шофер, управляющий автобусом, признался в полиции, что сам виноват в ДТП.
«Он заснул за рулем и проснулся только в канаве, почувствовав удар о землю». — сообщил представитель местной полиции Кшиштоф Барабас.
ДТП
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