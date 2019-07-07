Переполненная машина перевернулась в Белоруссии

Смертельная авария произошла в Брестской области Белоруссии. На дороге перевернулся внедорожник, в котором ехали 10 человек.

Жертвами ДТП стали двое взрослых и двое детей, передаёт РИА Новости сообщение местного МВД . В ведомстве отметили, что перевозка такого количества людей в автомобиле Mercedes GL недопустима.

Пять человек, включая водителя, сами выбрались из транспортного средства. Местонахождение ещё одного неизвестно, экстренные службы ищут его.

Согласно предварительной информации, шофёр не справился с управлением, из-за чего машина упала в канал.

В настоящий момент на месте работают спасатели и сотрудники дорожной полиции

Ранее News.ru писал, что авария с участием двух автомобилей произошла в московском районе Крылатское. В результате ДТП травмы получили трое взрослых и один ребёнок.