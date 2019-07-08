Пьяный саратовец избил полицейского антенной от автомобиля ДПС

Следователи проводят проверку по факту нападения жителя Саратова на сотрудника полиции, которого тот избил антенной от автомобиля ДПС , сообщает в воскресенье СУСК по региону.

По предварительным данным, 6 июля около 23.20 (22.20 мск) водитель такси вез супругов домой после развлекательного мероприятия, однако 24-летний пьяный пассажир вел себя грубо и агрессивно, не реагировал на просьбы таксиста успокоиться, поэтому водитель остановился у экипажа ДПС и попросил принять меры. Инспектор ДПС попросил пассажира выйти, а тот в ответ бросился на него с кулаками, но полицейский уклонился от ударов.

"Разозлившись, что попытки ударить инспектора не увенчались успехом, 24-летний мужчина подбежал к служебному автомобилю ДПС, вырвал из него радиоантенну и, размахнувшись, нанес инспектору один удар в область виска. Дальнейшие противоправные действия нарушителя были пресечены сотрудниками полиции. Инспектор ДПС, получивший травму, доставлен в лечебное учреждение", — говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, добавили в СК.