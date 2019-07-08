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В Крыму в результате ДТП с газовозом погиб человек 

РИА Новости + ещё 2 4 часа назад
Фото: ТАСС
Один человек погиб и один пострадал в результате столкновения легкового автомобиля и газовоза "ЗИЛ 130" на трассе "Таврида" в Крыму, сообщили РИА Новости в экстренных службах полуострова.
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием легкового автомобиля "Renault Megane" и газовоза ЗИЛ 130 на трассе "Таврида", в 10 километрах км от города Белогорск потупило спасателям в 6.24 в понедельник, сообщили в главном управлении МЧС по региону.
"В результате ДТП один человек — пассажир автомобиля Renault Megane — погибла, водитель получил серьезные травмы. По предварительной информации, легковой автомобиль выехал на встречную полосу движения. Причины выясняются", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД по региону.
В деблокации из автомобиля пострадавших была задействована оперативная группа восьмой пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы и Крым-Спас, всего в ликвидации последствий ДТП задействованы 16 человек и 4 единицы техники, сообщили в пресс-службе управления МЧС по республике Крым. В настоящее время движение по трассе не затруднено.
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Комментарии
ДТП , ЗИЛ 130 , Renault Megane , Renault , Завод имени И.А. Лихачева , ГИБДД , РИА Новости
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