Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пролетевшее через 4 полосы авто поехало дальше 

Рамблер 3 часа назад
3 июля в штате Юта (США) произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором лишь чудом никто не пострадал. За рулём универсала марки Subaru находилась автолюбительница, которая в какой-то момент не справилась с управлением. Машина протащило через четыре полосы и развернуло на 180 градусов. Удивительно, но женщина всё-таки сумела удержать авто от переворачивания и даже продолжила движение. Остальные участники движения изрядно напугались, но столкновений не произошло.
ДТП , Видео , Subaru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Таксист напал на пассажирку в Москве19
Названа цена президентского седана Aurus1
Проучить хотел: подробности жуткой аварии на Арбате
Почему в жару нельзя сразу глушить двигатель18
Обязан ли водитель показывать гаишнику аптечку и огнетушитель
Видео
01:02
Представлен красивейший суперкар De Tomaso
Автоновости
01:41
«АвтоВАЗ» остановил производство
Автоновости
00:23
Водитель Lexus устроил гонки и врезался в скорую
ДТП
00:14
Пролетевшее через 4 полосы авто поехало дальше
ДТП
03:44
Автолюбителям посоветовали готовить кошельки
Автоновости
00:26
«Плохо будет всем»: ГИБДД хочет переписать ПДД
Автоновости
00:59
Сбитая фура зависла над железной дорогой
ДТП
00:11
Мясорубка на Кутузовском: есть погибшие
ДТП
00:34
Владельцам люксовых авто поднимут штрафы
Автоновости
00:58
Застрявшего в пробке миллионера спас вертолет
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение