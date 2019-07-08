3 июля в штате Юта (США) произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором лишь чудом никто не пострадал. За рулём универсала марки Subaru находилась автолюбительница, которая в какой-то момент не справилась с управлением. Машина протащило через четыре полосы и развернуло на 180 градусов. Удивительно, но женщина всё-таки сумела удержать авто от переворачивания и даже продолжила движение. Остальные участники движения изрядно напугались, но столкновений не произошло.
Пролетевшее через 4 полосы авто поехало дальше
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