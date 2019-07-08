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Сын известного бизнесмена погиб в Москве 

Рамблер + ещё 11 1 час назад
В результате аварии, произошедшей в ночь на 8 июля в Москве, погиб сын бизнесмена Владимира Маругова. Об этом сообщает РИА Новости.
Авария произошла на Фрунзенской набережной. Мотоцикл сына Маругова и легковой автомобиль столкнулись, а затем загорелись. Водителей госпитализировали, но мотоциклиста спасти не удалось.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах заявил, что имя погибшего — Александр Маругов. Агентство отмечает, что Маругова-старшего в СМИ называют «мясным королем» и владельцем нескольких колбасных заводов. Его сын окончил МГИМО, называл себя экспертом в майнинге криптовалют.
Видео ДТП опубликовал Telegram-канал «112». На записи видно, что мотоцикл и машина загорелись почти сразу после столкновения. Канал отмечает, что в аварии участвовал автомобиль такси.
СМИ сообщали, что мотоцикл столкнулся с автомобилем Hyundai в районе дома номер 46 по Фрунзенской набережной. В ГИБДД подтверждали информацию о погибшем водителе, но его имя и возраст не уточняли.
Комментарии90
ДТП , Видео , Hyundai , МГИМО , ГИБДД , МВД , РИА Новости
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