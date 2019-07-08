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«Не уступил»: видео крупной аварии в Москве попало в сеть 

Рамблер 44 минуты назад
Столкновение машин на Новом Арбате спровоцировал водитель белого Mercedes, добивавшийся, чтобы ему уступили дорогу. Видеозапись ДТП размещена на YouTube.
На видео, которое снято на регистратор, водитель Mercedes, требуя уступить ему дорогу, вплотную подъехал сзади к черному автомобилю. Тот отказался уступать, и Mercedes попытался обогнать соперника, выехав на разделительную полосу.
После того, как водитель черного внедорожника продолжил движение вплотную с белым Mercedes, толкнув его, водитель иномарки не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где спровоцировал столкноверние еще двух автомобилей.
По данным Вести.ru, в результате инцидента никто не пострадал.
ДТП , Видео
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