Проучить хотел: подробности жуткой аварии на Арбате

Водитель белого Mercedes куда-то очень сильно спешил и за свой хамский маневр не только получил "в лоб", но и стал виновником тройного ДТП.

Днем 7 июля на Новом Арбате в Москве столкнулись три автомобиля. Видео инцидента появилось в Интернете.

Судя по кадрам, виновником оказался водитель белой иномарки, который сначала мигал черному внедорожнику, едущему перед ним, прося подвинуться и уступить дорогу. Водитель внедорожника не отреагировал на сигналы, после чего Mercedes пересек сплошную слева, поравнялся с ним и попытался подвинуть. Попытка не удалась: внедорожник толкнул белую иномарку в ответ, и она вылетела на встречку, столкнувшись с другим авто.

В аварии никто не пострадал, сообщили в ГИБДД.

На прошлой неделе более масштабное ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве. По словам представителей полиции, погибли два человека и пострадало пятеро, в том числе дети.