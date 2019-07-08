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Проучить хотел: подробности жуткой аварии на Арбате 

Авторамблер 2 часа назад
Фото: Авторамблер
Водитель белого Mercedes куда-то очень сильно спешил и за свой хамский маневр не только получил "в лоб", но и стал виновником тройного ДТП.
Днем 7 июля на Новом Арбате в Москве столкнулись три автомобиля. Видео инцидента появилось в Интернете.
Судя по кадрам, виновником оказался водитель белой иномарки, который сначала мигал черному внедорожнику, едущему перед ним, прося подвинуться и уступить дорогу. Водитель внедорожника не отреагировал на сигналы, после чего Mercedes пересек сплошную слева, поравнялся с ним и попытался подвинуть. Попытка не удалась: внедорожник толкнул белую иномарку в ответ, и она вылетела на встречку, столкнувшись с другим авто.
В аварии никто не пострадал, сообщили в ГИБДД.
На прошлой неделе более масштабное ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве. По словам представителей полиции, погибли два человека и пострадало пятеро, в том числе дети.
В результате аварии никто не пострадал, сообщила пресс-служба ГИБДД.
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ДТП , ГИБДД
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