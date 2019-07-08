В Красноярском крае в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком "КАМАЗ" на 46-м километре трассы "Ачинск-Ужур-Троицкое" в Красноярском крае, сообщили в ГИБДД России.

"На 46 км автодороги "Ачинск-Ужур-Троицкое" водитель 1964 года рождения, управляя автобусом Peugeot (следовал по маршруту Красноярск-Шарыпово, протяженностью 313 км, перевозил 13 пассажиров), при обгоне (запрещён) выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с движущейся впереди в попутном направлении и приступившей к повороту налево грузовой автомашиной "КАМАЗ", — говорится в сообщении ГИБДД.

В аварии пострадали шесть пассажиров автобуса, сообщили в ГИБДД.