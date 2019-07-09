Маршрутка перевернулась в Абхазии: среди пострадавших есть россияне

Пассажиры получили ушибы и порезы от разбитого стекла.

Пассажирская маршрутка попала в ДТП под Пицундой в Абхазии — в результате девять человек госпитализированы. Среди пострадавших есть россияне, сообщили в пресс-службе МВД республики.

ДТП произошло в понедельник, восьмого июля. Из-за столкновения с легковым автомобилем маршрутка Volkswagen , в которой находились 15 человек, опрокинулась на бок.

«Все пассажиры прошли медицинское обследование, по результатам которого были госпитализированы девять человек. Угрозы жизни никому нет, среди госпитализированных детей нет», — цитирует представителя пресс-службы РИА Новости.

Пассажиры получили ушибы и порезы от разбитого стекла.

Среди пострадавших есть жители Санкт-Петербурга, Астрахани и Казани. Семеро из девяти госпитализированных, по данным ведомства, точно граждане России.