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Маршрутка перевернулась в Абхазии: среди пострадавших есть россияне 

ТК «Звезда» + ещё 1 47 минут назад
Фото: Ирина Кондрус, Подслушано Павловский Посад, Вконтакте
Пассажиры получили ушибы и порезы от разбитого стекла.
Пассажирская маршрутка попала в ДТП под Пицундой в Абхазии — в результате девять человек госпитализированы. Среди пострадавших есть россияне, сообщили в пресс-службе МВД республики.
ДТП произошло в понедельник, восьмого июля. Из-за столкновения с легковым автомобилем маршрутка Volkswagen, в которой находились 15 человек, опрокинулась на бок.
«Все пассажиры прошли медицинское обследование, по результатам которого были госпитализированы девять человек. Угрозы жизни никому нет, среди госпитализированных детей нет», — цитирует представителя пресс-службы РИА Новости.
Пассажиры получили ушибы и порезы от разбитого стекла.
Среди пострадавших есть жители Санкт-Петербурга, Астрахани и Казани. Семеро из девяти госпитализированных, по данным ведомства, точно граждане России.
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ДТП , Volkswagen , РИА Новости
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