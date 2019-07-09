Серьезная авария парализовала движение на МКАД: видео

Движение транспорта на внутренней стороне МКАД в районе Каширского шоссе затруднено после ДТП.

Крупная авария произошла на 23-м километре МКАД. Там мотоцикл произошло столкновение мотоцикла и двух автомобилей.

На место оперативно прибыли сотрудники скорой помощи и ГИБДД

Кадры очевидцы публикуют в соцсетях.

© Михаил Титов Вконтакте

К счастью, обошлось без жертв. В результате ДТП пострадали два человека. Оба были госпитализированы. Как сообщают очевидцы в Сети, у мотоциклиста возможны переломы.

В связи со случившимся движение по участку автотрассы значительно затруднено.

Автомобилистам следует выбивать пути объезда, так как средняя скорость в районе 25-го километра МКАД в настоящий момент составляет около трех километров в час.