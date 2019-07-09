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Серьезная авария парализовала движение на МКАД: видео 

ТК «Звезда» + ещё 3 1 час назад
Фото: motomsk_dtp
Движение транспорта на внутренней стороне МКАД в районе Каширского шоссе затруднено после ДТП.
Крупная авария произошла на 23-м километре МКАД. Там мотоцикл произошло столкновение мотоцикла и двух автомобилей.
На место оперативно прибыли сотрудники скорой помощи и ГИБДД.
Кадры очевидцы публикуют в соцсетях.
© Михаил Титов Вконтакте
К счастью, обошлось без жертв. В результате ДТП пострадали два человека. Оба были госпитализированы. Как сообщают очевидцы в Сети, у мотоциклиста возможны переломы.
В связи со случившимся движение по участку автотрассы значительно затруднено.
© Яндекс карты
Автомобилистам следует выбивать пути объезда, так как средняя скорость в районе 25-го километра МКАД в настоящий момент составляет около трех километров в час.
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ДТП , дтп, мкад , Яндекс , ГИБДД
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