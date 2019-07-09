Движение транспорта на внутренней стороне МКАД в районе Каширского шоссе затруднено после ДТП.
Крупная авария произошла на 23-м километре МКАД. Там мотоцикл произошло столкновение мотоцикла и двух автомобилей.
На место оперативно прибыли сотрудники скорой помощи и ГИБДД.
Кадры очевидцы публикуют в соцсетях.
© Михаил Титов Вконтакте
К счастью, обошлось без жертв. В результате ДТП пострадали два человека. Оба были госпитализированы. Как сообщают очевидцы в Сети, у мотоциклиста возможны переломы.
В связи со случившимся движение по участку автотрассы значительно затруднено.
Автомобилистам следует выбивать пути объезда, так как средняя скорость в районе 25-го километра МКАД в настоящий момент составляет около трех километров в час.