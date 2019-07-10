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Минивэн снес остановку с людьми в США 

ТК «Звезда» + ещё 2 3 часа назад
Фото: Darnell DeMarco, Facebook
В результате ДТП три человека находятся в критическом состоянии, еще трое получили травмы — их доставили в больницы.
Минивэн дважды повредил пассажирский автобус, а после снес остановку с людьми в американском городе Миннеаполис.
В результате ДТП три человека находятся в критическом состоянии, еще трое получили травмы — их доставили в больницы. Полиция сначала задержала виновника, но позже отпустила до выяснения обстоятельств.
По предварительной информации, водитель минивэна сначала сбил зеркало автобуса, который в это время высаживал пассажиров на остановке, потом отъехал назад и снова врезался в зеркало общественного транспорта. После этого он объехал автобус и снес остановку. Пока причины действий водителя неизвестны, но он сотрудничает со следствием, пишет Star Tribune.
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