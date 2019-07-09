Медведь случайно угнал автомобиль и попал в аварию 

В Колорадо медведь проник в машину в поисках еды и неосознанно начал движение. О забавном происшествии сообщил Life.ru.
В одном из американских штатов дикий зверь залез в машину и случайно привел ее в движение. Хозяин автомобиля сообщил о происшествии местным полицейским. Позже выяснилось, что легковушка скатилась с горы и столкнулась с деревом. Медведь благополучно покинул место ДТП. Никто не пострадал.
«Пушистый нарушитель столкнулся с препятствием и серьезно повредил машину, но из-за аварии дверь распахнулась, и преступник скрылся в неизвестном направлении на своих двоих… точнее четырех», — сообщили в полицейском департаменте округа Боулдер.