Медведь случайно угнал автомобиль и попал в аварию

В Колорадо медведь проник в машину в поисках еды и неосознанно начал движение. О забавном происшествии сообщил Life.ru.

В одном из американских штатов дикий зверь залез в машину и случайно привел ее в движение. Хозяин автомобиля сообщил о происшествии местным полицейским. Позже выяснилось, что легковушка скатилась с горы и столкнулась с деревом. Медведь благополучно покинул место ДТП. Никто не пострадал.