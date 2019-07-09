Самокатчик избил водителя и был сбит внедорожником

Видео: самокатчик избил водителя автобуса и был сбит внедорожником

Владелец самоката попал под внедорожник после конфликта с водителем автобуса. Инцидент сняли на видео случайные прохожие.

На кадрах видно, что между мужчинами произошла ссора, в результате которой у водителя разбита губа. В ходе перепалки владелец самоката вырвался из рук водителя и выбежал на проезжую часть, где его сбил автомобиль.

Несмотря на сильный удар, по сведениям СМИ, мужчина не пострадал и дает показания в полиции. Водитель автобуса доставлен в больницу. Причина конфликта не известна.

Инцидент произошел в городе Алматы на улице Сейфуллина.