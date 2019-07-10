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Жертвой «огненного» ДТП в Москве стал сын известного бизнесмена 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: alexmarugov , Instagram
Авария произошла на Фрунзенской набережной 8 июля. Водителей госпитализировали, но одного из них спасти не удалось.
В Москве в результате столкновения легкого автомобиля и мотоцикла погиб сын известного предпринимателя Владимира Магурова Александр.
Смертельное ДТП произошло 8 июля на Фрунзенской набережной. После столкновения оба транспортных средства загорелись.
Водители были доставлены в медицинское учреждения, однако одного из них — мотоциклиста Александра — спасти не удалось. Об этом, ссылаясь на правоохранительные органы, сообщает РИА Новости. Факт смерти подтвердила и мать Магурова-младшего.
Как сообщает РБК, превышение скорости со стороны мотоциклиста и невнимательность автомобилиста могли стать причинами страшной аварии.
Погибший был сыном владельца «Мясной империи» и «Озерецких колбас».
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