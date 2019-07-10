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Автобус с пассажирами перевернулся после ДТП в центре Улан-Удэ 

ТК «Звезда» + ещё 6 1 час назад
Фото: 3.мвд.рф
В момент инцидента в перевернувшейся маршрутке находились девять пассажиров и водитель.
В центре в Улан-Удэ произошло ДТП с участием двух автобусов, после которого одно из транспортных средств опрокинулось на дорогу. Как сообщили в региональном управлении МВД, в момент инцидента в перевернувшейся маршрутке находились девять пассажиров и водитель.
«По предварительным данным, 57-летний водитель автобуса Hyundai County совершил столкновение с автобусом Peugeot Boxer под управлением 39-летнего гражданина. После чего последний опрокинулся», — заявили в ведомстве.
Из пяти человек, находившихся в автобусе Hyundai, никто не пострадал. Пассажиров и водителя Peugeot осматривают медики.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.
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ДТП , Hyundai , Peugeot , Peugeot Boxer
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