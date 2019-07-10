Автобус с пассажирами перевернулся после ДТП в центре Улан-Удэ

В момент инцидента в перевернувшейся маршрутке находились девять пассажиров и водитель.

В центре в Улан-Удэ произошло ДТП с участием двух автобусов, после которого одно из транспортных средств опрокинулось на дорогу. Как сообщили в региональном управлении МВД, в момент инцидента в перевернувшейся маршрутке находились девять пассажиров и водитель.

«По предварительным данным, 57-летний водитель автобуса Hyundai County совершил столкновение с автобусом Peugeot Boxer под управлением 39-летнего гражданина. После чего последний опрокинулся», — заявили в ведомстве.

Из пяти человек, находившихся в автобусе Hyundai, никто не пострадал. Пассажиров и водителя Peugeot осматривают медики.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.