Под кортеж Путина бросилась девушка 

Во время визита президента РФ Владимира Путина в Екатеринбург под его кортеж бросилась девушка. Об этом рассказал специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников.
Инцидент произошел после встречи Путина со студентами Уральского федерального университета.
«Когда кортеж президента уже отъехал от здания университета, к нему бросилась девочка, буквально наткнувшаяся на этот кортеж», — написал Колесников.
По его словам, после этого автомобили остановились, Путин вышел и сам оказал помощь девушке.
Колесников отметил, что она не успела поговорить с президентом, так как его сразу окружила толпа местных жителей. Путин побеседовал с ними около пяти минут.
Пострадала ли девушка, Колесников не уточнил.
На YouTube опубликовали ролик, на котором видно, как Путин вышел к горожанам. На записи слышны восторженные крики девушек и пожелания здоровья президенту.
Ранее сообщалось, что во время встречи Путина со студентами одна из девушек упала в обморок в зале. Путин попросил помочь ей, студентку вынесли из зала на руках, также за ней выбежала вице-премьер Татьяна Голикова.