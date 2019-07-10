Под кортеж Путина бросилась девушка

Инцидент произошел после встречи Путина со студентами Уральского федерального университета.

«Когда кортеж президента уже отъехал от здания университета, к нему бросилась девочка, буквально наткнувшаяся на этот кортеж», — написал Колесников.

По его словам, после этого автомобили остановились, Путин вышел и сам оказал помощь девушке.

Колесников отметил, что она не успела поговорить с президентом, так как его сразу окружила толпа местных жителей. Путин побеседовал с ними около пяти минут.

Пострадала ли девушка, Колесников не уточнил.

На YouTube опубликовали ролик , на котором видно, как Путин вышел к горожанам. На записи слышны восторженные крики девушек и пожелания здоровья президенту.