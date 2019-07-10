Смертельное ДТП на «Тавриде»: погибли дети

Жертвами аварии, произошедшей в ночь на 10 июля в районе Феодосии, стали три человека, в том числе два ребенка. Как сообщается на сайте крымского МВД, еще один несовершеннолетний получил травмы.

Авария произошла на трассе «Таврида» около 02:00 10 июля. В это время водитель Hyundai , направлявшийся в Керчь из Белогорска, выехал на встречку перед приближающимся грузовиком.

В результате столкновения водитель Hyundai и два пассажира-ребенка получили смертельные травмы, еще одного ребенка госпитализировали.

Причины и обстоятельства аварии пока неизвестны. По информации «Российской газеты», жертвами стали 53-летняя женщина-водитель и пассажиры шести и 12-и лет. В больницу попал 12-летний ребенок.

Спасатели извлекли людей из автомобиля с помощью гидравлического аварийно-спасательного и шанцевого инструментов.