В Ленинградской области в ДТП погиб человек

Один человек погиб и девять пострадали при лобовом столкновении двух автомобилей в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ

"В 14.00 на втором километре автодороги "Гостицы-Сланцы" водитель, управляя автомобилем Hyundai Sonata, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение со следовавшей во встречном направлении автомашиной Hyundai I 40", — сообщили в ГИБДД.

Пассажир Hyundai Sonata погиб, а оба водителя, три пассажира Hyundai I 40 и четыре пассажира Hyundai Sonata, в том числе дети 6 и 12 лет, получили травмы и были госпитализированы.