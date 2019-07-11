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Автомобиль посольства РФ в Албании попал в ДТП 

News.ru + ещё 13 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Два человека пострадали в результате ДТП с участием автомобиля посольства РФ в Албании. Авария произошла в среду, 10 июля.
Как сообщает Albanian Daily News, ДТП произошло на дороге между городами Рогожина и Кавая близ адриатического побережья страны. По предварительным данным, водитель потерял управление и машина вылетела с трассы из-за плохих погодных условий.
В результате аварии двое получили серьёзные травмы, один из них — сотрудник российского посольства в Тиране.
Как ранее писал News.ru, пять человек погибли и девять пострадали в результате столкновения микроавтобуса «Газель» и двух легковых автомобилей в Армении. Авария произошла 6 июля на трассе Арарат — Ерасхаван.
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