Автомобиль посольства РФ в Албании попал в ДТП

Два человека пострадали в результате ДТП с участием автомобиля посольства РФ в Албании. Авария произошла в среду, 10 июля.

Как сообщает Albanian Daily News, ДТП произошло на дороге между городами Рогожина и Кавая близ адриатического побережья страны. По предварительным данным, водитель потерял управление и машина вылетела с трассы из-за плохих погодных условий.

В результате аварии двое получили серьёзные травмы, один из них — сотрудник российского посольства в Тиране.

Как ранее писал News.ru, пять человек погибли и девять пострадали в результате столкновения микроавтобуса «Газель» и двух легковых автомобилей в Армении. Авария произошла 6 июля на трассе Арарат — Ерасхаван.