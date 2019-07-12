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Четыре человека погибли в ДТП под Нижним Новгородом 

РИА «ФедералПресс» + ещё 5 3 часа назад
Фото: ТАСС
Вечером в четверг на автодороге Навашино— Муром произошло ДТП с участием легкового автомобиля и фуры. В результате пришествия погибли 4 человека: водитель легковушки и три пассажира.
По предварительным данным, причиной аварии стало то что водитель легкового автомобиля вылетел на полосу встречного движения.
В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Напомним, ранее сообщалось, что в Свердловской области взяли под стражу водителя бензовоза, который устроил смертельное ДТП. По данным прокуратуры, на момент аварии мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
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