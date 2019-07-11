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Денежный дождь: в США трассу засыпало купюрами 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Представитель местной полиции Роберт Парсонс отметил, что это была «существенная» сумма денег.
В американском штате Джорджия у автомобиля, который перевозил деньги, во время езды открылась боковая дверь, из которой на дорогу вылетели купюры.
Представитель местной полиции Роберт Парсонс отметил, что это была «существенная» сумма денег. Он рассказал, что раньше видел похожее только в кино.
Очевидцы рассказали, что многие водители останавливали машины для того чтобы подобрать деньги. Парсонс добавил, что они должны их вернуть, пишет WSB Radio.
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