Жительница Башкирии без прав устроила ДТП, в котором пострадал ребенок

Сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали аварию на дороге Башкирии, которую устроила 21-летняя жительница Белорецкого района. Женщина находилась за рулем легковушки без водительских прав. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.

Согласно предварительным данным, 21-летняя девушка за рулем ВАЗ-2105 во время движения вылетела в кювет, где врезалась в бетонный блок. В ДТП пострадала сама водитель и ее двухлетняя дочь. Медики госпитализировали пострадавших с травмами.

Правоохранители установили, что женщина не имела водительских прав, кроме этого она перевозила ребенка в машине без детского кресла. Обстоятельства аварии устанавливаются.