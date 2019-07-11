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Жительница Башкирии без прав устроила ДТП, в котором пострадал ребенок 

360tv.ru + ещё 1 6 часов назад
Фото: Pixabay.com
Сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали аварию на дороге Башкирии, которую устроила 21-летняя жительница Белорецкого района. Женщина находилась за рулем легковушки без водительских прав. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.
Согласно предварительным данным, 21-летняя девушка за рулем ВАЗ-2105 во время движения вылетела в кювет, где врезалась в бетонный блок. В ДТП пострадала сама водитель и ее двухлетняя дочь. Медики госпитализировали пострадавших с травмами.
Правоохранители установили, что женщина не имела водительских прав, кроме этого она перевозила ребенка в машине без детского кресла. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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ДТП , ГИБДД
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