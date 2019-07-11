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Водитель внедорожника насмерть сбил пешехода в Башкирии 

360tv.ru 6 часов назад
Фото: ТАСС
В Башкирии женщина переходила дорогу в неустановленном месте, в результате чего попала под колеса внедорожника. Пешеход скончалась до приезда медиков. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.
Сотрудники Госавтоинспекции установили, что 46-летний водитель автомобиля Chevrolet GMT ночью двигался по улице Юрматинская. В какой-то момент он наехал на 29-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте.
В результате ДТП женщина-пешеход получила серьезные травмы и скончалась до приезда врачей.
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ДТП , Chevrolet , ГИБДД
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