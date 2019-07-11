Водитель внедорожника насмерть сбил пешехода в Башкирии

В Башкирии женщина переходила дорогу в неустановленном месте, в результате чего попала под колеса внедорожника. Пешеход скончалась до приезда медиков. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что 46-летний водитель автомобиля Chevrolet GMT ночью двигался по улице Юрматинская. В какой-то момент он наехал на 29-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте.

В результате ДТП женщина-пешеход получила серьезные травмы и скончалась до приезда врачей.