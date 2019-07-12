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В ДТП на севере Москвы погибли два человека 

РИА Новости + ещё 4 3 часа назад
Фото: ТАСС
Два человека скончались и еще двое пострадали в результате автоаварии легковушки и грузовика на Лихоборской набережной, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.
"Накануне в 22.16 гражданин, управляя Ладой Приора, не справился с управлением и совершил столкновение со следовавшей в попутном направлении Сканией. В результате ДТП два пассажира Приоры скончались на месте, еще двое получи травмы", — сказал сотрудник пресс-службы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
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ДТП , Lada , Lada Priora , РИА Новости
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