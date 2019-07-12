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Трагедия в Тыве: при опрокидывании машины погибли шестеро детей 

Рамблер + ещё 27 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Жертвами автомобильной аварии в Тыве стали десять человек, в том числе шестеро детей. Об этом сообщается на сайте регионального МВД.
Авария произошла на территории Бай-Тайгинского района. Люди погибли при попытке пересечь реку Шуй: они ехали вброд на УАЗе, автомобиль опрокинулся.
В МВД подчеркнули, что на месте происшествия были обнаружены десять тел «с признаками утопления». Точное количество людей, находившихся в автомобиле, пока неизвестно.
Telegram-канал Mash отмечает, что авария произошла в труднодоступной местности, спасателям туда добраться непросто. К месту ДТП отправили вертолет санавиации с психологом и двумя фельдшерами на борту. Дорога займет два-три часа.
Глава республики Шолбан Кара-Оол сообщил на своей странице «ВКонтакте», что жертвами аварии стали две семьи, которые ехали из села Тээли, предположительно, в район источника Аржаана Дустуг-Хем («Соленая речка»).
ДТП , УАЗ , МВД
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