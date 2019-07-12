Десять россиян погибли в поездке на УАЗ к целебному источнику

Десять человек погибли во время пересечения на машине реки в республике Тыва, среди них шестеро детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

«12 июля в 08 часов 55 минут в дежурную часть поступило телефонное сообщение от местного жителя о том, что на территории Бай-Тайгинского района при попытке пересечения реки Шуй вброд опрокинулась автомашина марки УАЗ », — говорится в сообщении.

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в органах здравоохранения республики уточняет, что в автомобиле находились две семьи, которые «ехали на отдых к целебному источнику».

На месте происшествия обнаружены десять тел с признаками утопления. Полиция устанавливает точное число находившихся в машине пассажиров. К месту ДТП выехала следственно-оперативная группа.