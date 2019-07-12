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Десять россиян погибли в поездке на УАЗ к целебному источнику 

Lenta.ru + ещё 29 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Десять человек погибли во время пересечения на машине реки в республике Тыва, среди них шестеро детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
«12 июля в 08 часов 55 минут в дежурную часть поступило телефонное сообщение от местного жителя о том, что на территории Бай-Тайгинского района при попытке пересечения реки Шуй вброд опрокинулась автомашина марки УАЗ», — говорится в сообщении.
Агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в органах здравоохранения республики уточняет, что в автомобиле находились две семьи, которые «ехали на отдых к целебному источнику».
На месте происшествия обнаружены десять тел с признаками утопления. Полиция устанавливает точное число находившихся в машине пассажиров. К месту ДТП выехала следственно-оперативная группа.
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ДТП , УАЗ , Интерфакс
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