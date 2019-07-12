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Владелец «Корвета» заснял, как тот сгорает дотла (видео не для слабонервных) 

Автовести 3 часа назад
Фото: © Team Bryie Reviews YouTube Channel
Как раз та ситуация, которую принято именовать "больно смотреть". Сложно сказать, какие именно ощущения испытывал владелец "Корвета", глядя на то, как пылает его автомобиль. Ясно одно: одним Chevrolet Corvette на планете стало меньше.
Судя по всему, автомобилист начал записывать видео сразу после того, как выбрался из загоревшегося автомобиля и понял, что своими силами сделать уже ничего не получится. Потушить разгоревшееся в современной машине пламя почти невозможно, даже если на борту имеется огнетушитель — слишком уж много горючих материалов применяется в ее конструкции.
Соответственно, ликвидировать "очаг возгорания" по силам только профессионалам со специальным оборудованием. Однако в этой ситуации пожарные, вызванные владельцем суперкара, прибыли слишком поздно: к моменту их приезда пламя охватило уже весь "Корвет" полностью. Более того, как отмечает безутешный автор ролика, пожар еще и усиливался из-за растекающегося вокруг машины бензина.
Очевидно, восстановлению "Корвет" не подлежит, так как выгорел буквально дотла. К счастью, судя по записи, никто при этом не пострадал, однако погорелец так и не рассказал, что именно стало причиной пожара. Он пообещал лишь, что вскоре опубликует еще одно видео, где и изложит все подробности случившегося.
Пока же у экс-автовладельца только одна мысль: "Я потерял всё!"
Между тем, до премьеры нового поколения Chevrolet Corvette осталась всего неделя: 18 июля компания обещает полностью рассекретить совершенно новый "Корвет", который впервые в истории сменит принципы компоновки и даже, возможно, философию и идеологию вместе взятые.
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ДТП , Chevrolet , Chevrolet Corvette
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