Как раз та ситуация, которую принято именовать "больно смотреть". Сложно сказать, какие именно ощущения испытывал владелец "Корвета", глядя на то, как пылает его автомобиль. Ясно одно: одним Chevrolet Corvette на планете стало меньше.
Судя по всему, автомобилист начал записывать видео сразу после того, как выбрался из загоревшегося автомобиля и понял, что своими силами сделать уже ничего не получится. Потушить разгоревшееся в современной машине пламя почти невозможно, даже если на борту имеется огнетушитель — слишком уж много горючих материалов применяется в ее конструкции.
Соответственно, ликвидировать "очаг возгорания" по силам только профессионалам со специальным оборудованием. Однако в этой ситуации пожарные, вызванные владельцем суперкара, прибыли слишком поздно: к моменту их приезда пламя охватило уже весь "Корвет" полностью. Более того, как отмечает безутешный автор ролика, пожар еще и усиливался из-за растекающегося вокруг машины бензина.
Очевидно, восстановлению "Корвет" не подлежит, так как выгорел буквально дотла. К счастью, судя по записи, никто при этом не пострадал, однако погорелец так и не рассказал, что именно стало причиной пожара. Он пообещал лишь, что вскоре опубликует еще одно видео, где и изложит все подробности случившегося.
Пока же у экс-автовладельца только одна мысль: "Я потерял всё!"
Между тем, до премьеры нового поколения Chevrolet Corvette осталась всего неделя: 18 июля компания обещает полностью рассекретить совершенно новый "Корвет", который впервые в истории сменит принципы компоновки и даже, возможно, философию и идеологию вместе взятые.