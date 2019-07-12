Серябкина попала в автокатастрофу с Серябкиной

Экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина попала в аварию вместе со своей подругой и коллегой Кети Топурией, сообщает портал "Дни.ру".

Как рассказала Топурия во вермя шоу "Нестрашный суд", Серябкина Ferrari их общего приятеля. Девушек за незатонированными стеклами узнали незнакомые мужчины и начали преследовать их. Серябкина обогнала автомобиль преследователей и резко затормозила. Тогда незнакомцы врезались в бампер дорогой машины. Виновными в аварии признали мужчин.

"Мы сделали пару звоночков, чтобы не стоять и не разбираться. Им как бы наказание такое — моральное и финансовое", — заявила Топурия.

Серябкина на шоу призналась, что ни о чем не жалеет.

Ранее Пригожин разнес Темникову за скандал с Серябкиной и Фадеевым.