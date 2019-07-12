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Серябкина попала в автокатастрофу с Серябкиной 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина попала в аварию вместе со своей подругой и коллегой Кети Топурией, сообщает портал "Дни.ру".
Как рассказала Топурия во вермя шоу "Нестрашный суд", Серябкина Ferrari их общего приятеля. Девушек за незатонированными стеклами узнали незнакомые мужчины и начали преследовать их. Серябкина обогнала автомобиль преследователей и резко затормозила. Тогда незнакомцы врезались в бампер дорогой машины. Виновными в аварии признали мужчин.
"Мы сделали пару звоночков, чтобы не стоять и не разбираться. Им как бы наказание такое — моральное и финансовое", — заявила Топурия.
Серябкина на шоу призналась, что ни о чем не жалеет.
Ранее Пригожин разнес Темникову за скандал с Серябкиной и Фадеевым.
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