Смертельная переправа: трагедия погубила 10 человек

Смертельная переправа: страшная трагедия погубила 10 человек

10 человек — в том числе 6 детей — погибли в результате падения автомобиля в реку Ак, расположенную в Туве. К месту ЧП стягиваются спасатели. По предварительным данным, две семьи ехали из села Тээли на отдых к местной достопримечательности — минеральному источнику Дустуг-Хем. Позже они решили пересечь реку вброд, однако все обернулось трагедией. В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением.

В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд. В результате погибли 10 человек — в том числе шесть детей. Об этом сообщили в республиканском главке МВД. ЧП произошло на реке Ак, пишут местные СМИ. В полиции уточнили, что сообщение о трагедии поступило в 8.55 по местному времени (4.55 мск)

Местный житель рассказал, что на территории Бай-Тайгинского района при попытке пересечения реки Шуй вброд опрокинулась автомашина марки УАЗ . «На месте происшествия с признаками утопления обнаружены тела 10 погибших, из которых шестеро несовершеннолетних», — заявили в МВД.

Сейчас правоохранители устанавливают точное число людей, который находились в автомобиле. «Для установления всех обстоятельств произошедшего на место происшествия выехала следственно-оперативная группа», — заключили в ведомстве.

Как пишет телеграм-канал Mash, в скором времени к месту ЧП направят вертолет санавиации, на борту которого будут находиться психолог и два фельдшера. До места назначения им лететь примерно 2-3 часа.

Как уточняет Life, трагедия в Туве унесла жизни двух семей. По предварительным данным, они ехали из села Тээли на отдых к местной достопримечательности — минеральному источнику Дустуг-Хем.

По пути им пришлось пересечь вброд реку — тогда и произошел несчастный случай.

«Река Ак — и без того полноводная, а еще у нас сейчас половодье, вода поднялась. Возможно, они и раньше переезжали ее на машине, решили, что справятся и сейчас. А она достаточно глубокая, и, главное, с сильным течением, настолько сильным, что оно перевернуло автомобиль. Люди не смогли выбраться из перевернувшейся машины и утонули», — сообщили kp.ru начальник пресс-службы МВД Тувы Ая Бюрбю.

Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол принес свои соболезнования семьям погибших. «Скорблю с жителями Бай-Тайги, прошу крепиться родственников и близких. Призываю, дорогие земляки, соблюдать все меры безопасности, не подвергать своих родных опасности, ни в коем случае нельзя об этом забывать. Берегите себя», — написал он на своей странице в фейсбуке.

Неделю назад спасатели-водолазы обнаружили в реке Лена машину с двумя погибшими. «Произвели обследование дна. Обнаружили машину с двумя погибшими. Доставлены на берег. Ведутся работы по подъему автомобиля. Личности погибших и обстоятельства трагедии устанавливаются полицией», — уточняли в якутском МЧС

Еще одна трагедия в мае 2019 года произошла в Свердловской области. Там в селе Коптелово автомобиль вылетел с моста в реку — в результате погибли пять человек. В их числе оказались 37-летний водитель, а также 14-летний подросток.

Похожее ЧП в апреле 2019 года произошло и в городе Константиновске Ростовской области. «Водитель автомобиля KIA … не справился с управлением и допустил съезд автомобиля с берега в реку Дон. В результате произошедшего водитель, а также четыре пассажира автомашины погибли», — сообщали в региональном Следственном комитете . Там отмечали, что по факту произошедшего была запущена доследственная проверка.

Несчастный случай в декабре 2018 года произошел и в Приморье. 23 декабря автомобиль с пассажирами ушел под воду после выезда на лед. Как заявляли в СК по Приморскому краю, на место происшествия были направлены спасатели с водолазным оборудованием, а также и психолог МЧС. В результате из машины было извлечено тело ребенка — его передали сотрудникам полиции.

«По данному факту следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели», — уточняли в ведомстве.

Летом прошлого года ЧП случилось и в Ульяновске — там 23 июля в поселке Загородном затонул автомобиль «ВАЗ-2121». Вскоре спасатели достали из салона машину тела трех человек: 38-летнего мужчины, его 31-летней супруги и ее четырехлетней дочери.

Как позже выяснили следователи, в тот день около 16.00 (15.00 мск) семья по грунтовой дороге направлялась к реке, чтобы искупаться. Однако вскоре машина свалилась в обрыв высотой пять метров. Транспортное средство обнаружил 11-летний ребенок, который длительное время искал не возвращавшихся родителей. Правоохранители отмечают, что супруги стояли на учете в органах полиции, так как злоупотребляли спиртным.