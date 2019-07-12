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В Туве спасли двух человек после ЧП на переправе 

РИА Новости + ещё 18 7 часов назад
Фото: Lenta.ru
В МАШИНЕ, ПЫТАВШЕЙСЯ ПЕРЕСЕЧЬ ВБРОД РЕКУ В ТУВЕ, БЫЛО 12 ЧЕЛОВЕК, ПОГИБЛИ 9, ИЗ НИХ СЕМЕРО ДЕТЕЙ, СПАСЕНЫ ДВОЕ — ГИБДД
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ДТП , ГИБДД , РИА Новости
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