Москвичка устроила дебош в церкви и массовое ДТП

Жительница Москвы напала на женщину в одной из церквей Витебска, а затем стала виновницей массовой аварии. Об этом сообщается на сайте УВД Витебского облисполкома.

Оба инцидента произошли 11 июля. По данным УВД, 35-летняя москвичка пришла в местную церковь и «беспричинно нанесла телесные повреждения» прихожанке.

Сразу же после этого она покинула церковь, села в свою машину и устроила ДТП, в котором получили повреждения четыре автомобиля.

В результате аварии никто не пострадал, позже москвичку задержали дорожные инспекторы.

УВД утверждают, что во время задержания женщина вела себя неадекватно. Ее передали врачам «для оказания помощи и оценки ее психического состояния».

По факту случившегося проводится проверка. Сумма причиненного машинам ущерба не уточняется.

Как рассказали РИА Новости в белорусской милиции, у пострадавшей прихожанки церкви диагностировали закрытый перелом.

В посольстве РФ в Белоруссии уточнили, что москвичке сейчас оказывают экстренную медицинскую помощь. Ее родственники знают об этом и находятся на связи с врачами.