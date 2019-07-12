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Москвичка устроила дебош в церкви и массовое ДТП 

Рамблер + ещё 4 52 минуты назад
Жительница Москвы напала на женщину в одной из церквей Витебска, а затем стала виновницей массовой аварии. Об этом сообщается на сайте УВД Витебского облисполкома.
Оба инцидента произошли 11 июля. По данным УВД, 35-летняя москвичка пришла в местную церковь и «беспричинно нанесла телесные повреждения» прихожанке.
Сразу же после этого она покинула церковь, села в свою машину и устроила ДТП, в котором получили повреждения четыре автомобиля.
В результате аварии никто не пострадал, позже москвичку задержали дорожные инспекторы.
В УВД утверждают, что во время задержания женщина вела себя неадекватно. Ее передали врачам «для оказания помощи и оценки ее психического состояния».
По факту случившегося проводится проверка. Сумма причиненного машинам ущерба не уточняется.
Как рассказали РИА Новости в белорусской милиции, у пострадавшей прихожанки церкви диагностировали закрытый перелом.
В посольстве РФ в Белоруссии уточнили, что москвичке сейчас оказывают экстренную медицинскую помощь. Ее родственники знают об этом и находятся на связи с врачами.
Комментарии32
ДТП , Видео , МВД , РИА Новости
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