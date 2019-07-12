Девять человек утонули вместе с УАЗом: объявлен траур

В Республике Тыва объявлен траур. Об этом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" написал глава региона Шолба Кара-Оол.

С 12 по 13 июля все государственные флаги будут приспущены, развлекательные мероприятия отменены, а праздник животноводов перенесут на другой день, пояснил губернатор.

Министерство дорожно-транспортного комплекса взяло под контроль все опасные участки на трассах Республики, сообщает агентство ТАСС. Специалисты ведомства дежурят в горных и приграничных районах. Особое внимание уделяют переправам и мостам. У проверяющих есть полномочия перекрывать опасные участки дорог и организовывать объезды, заявил журналистам глава министерства Олег Бады.