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Смертельное ДТП в Абхазии. Среди погибших — россияне 

Рамблер + ещё 15 3 часа назад
Фото: Pixabay.com
В Абхазии произошло ДТП с участием туристического микроавтобуса и легкового автомобиля с гражданами России, передает РИА «Новости».
В результате аварии одна россиянка погибла, пятеро получили травмы, сообщил пресс-секретарь посольства России в Абхазии Денис Лавриков. Генпрокуратура Абхазии сообщает о двух погибших, одна из которых — жительница Сыктывкара Галина Гуляева 1953 года рождения. Сообщается, что среди пострадавших — ребенок 2011 года рождения.
ДТП произошло в автомобильном тоннеле в Гагре. Автомобиль Honda Fit столкнулся с туристическим микроавтобусом Volkswagen Caravelle. Водители транспортных средств находятся в тяжелом состоянии в реанимации, пассажиры доставлены в Гагрскую ЦРБ.
ДТП , Volkswagen Caravelle , Honda Fit , Volkswagen , Honda , Галина Гуляева , РИА Новости
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