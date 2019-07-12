В Абхазии произошло ДТП с участием туристического микроавтобуса и легкового автомобиля с гражданами России, передает РИА «Новости».
В результате аварии одна россиянка погибла, пятеро получили травмы, сообщил пресс-секретарь посольства России в Абхазии Денис Лавриков. Генпрокуратура Абхазии сообщает о двух погибших, одна из которых — жительница Сыктывкара Галина Гуляева 1953 года рождения. Сообщается, что среди пострадавших — ребенок 2011 года рождения.
ДТП произошло в автомобильном тоннеле в Гагре. Автомобиль Honda Fit столкнулся с туристическим микроавтобусом Volkswagen Caravelle. Водители транспортных средств находятся в тяжелом состоянии в реанимации, пассажиры доставлены в Гагрскую ЦРБ.