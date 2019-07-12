Смертельное ДТП в Абхазии. Среди погибших — россияне

В Абхазии произошло ДТП с участием туристического микроавтобуса и легкового автомобиля с гражданами России, передает РИА «Новости».

В результате аварии одна россиянка погибла, пятеро получили травмы, сообщил пресс-секретарь посольства России в Абхазии Денис Лавриков. Генпрокуратура Абхазии сообщает о двух погибших, одна из которых — жительница Сыктывкара Галина Гуляева 1953 года рождения. Сообщается, что среди пострадавших — ребенок 2011 года рождения.