В Москве в результате ДТП погиб один человек

В Москве в начале Кутузовского проспекта в результате ДТП погиб один человек, ещё троих осматривают медики. Об сообщили в управлении госавтоинспекции по столице.

«Кутузовский проспект, дом 4. Столкновение двух легковушек. Один погиб. Троих осматривают медики», — приводит РИА Новости сообщение.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что два человека получили травмы в результате столкновения автомобиля и мотоцикла в центре Москвы.

В июне URA.RU сообщало, что в результате ДТП в Челябинске тяжело пострадали четверо пешеходов.