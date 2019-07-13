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В Москве в результате ДТП погиб один человек 

RT на русском + ещё 6 3 часа назад
Фото: News.ru
В Москве в начале Кутузовского проспекта в результате ДТП погиб один человек, ещё троих осматривают медики. Об сообщили в управлении госавтоинспекции по столице.
«Кутузовский проспект, дом 4. Столкновение двух легковушек. Один погиб. Троих осматривают медики», — приводит РИА Новости сообщение.
Все обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что два человека получили травмы в результате столкновения автомобиля и мотоцикла в центре Москвы.
В июне URA.RU сообщало, что в результате ДТП в Челябинске тяжело пострадали четверо пешеходов.
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ДТП , ГИБДД , РИА Новости
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