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Двое погибли и девятеро пострадали в ДТП в Карелии 

News.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: News.ru
В Карелии в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля два человека погибли и девять получили ранения, в том числе двое несовершеннолетних.
Как сообщает МВД по республике, авария произошла в 18:24 мск в пятницу, 12 июля, на 168-м км трассы «Сортавала». Микроавтобус Renault Trafic выехал на встречную полосу и врезался в легковушку Kia Optima.
В результате столкновения водитель Kia, 30-летний житель Санкт-Петербурга, и его пассажир погибли на месте, сообщает РИА Новости.
Как ранее писал News.ru, в ДТП с участием трёх автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве погиб один человек и четверо получили различные травмы.
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ДТП , Renault Trafic , Kia , Renault , Kia Optima , МВД , РИА Новости
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