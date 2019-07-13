«Без паники: что делать, если у машины взорвалось колесо

Шина может внезапно лопнуть из-за изношенности резины или пореза, и автомобиль потеряет управляемость. Однако чаще к ДТП приводят не проблемы с колесом, а действия водителя. Как не попасть в аварию, если лопнула резина, разбирались «Аргументы и факты»

По данным издания, к быстрому износу автомобильной резины приводит неправильная настройка углов развала-схождения колес или дефекты подвески, при этом даже небольшой удар о неровность приведет к пробитию. Однако даже новая резина может быть пробита, если ездить по ремонтируемым участкам дорог со снятым асфальтом или попасть в яму с острыми краями.

При взрыве колеса, по данным газеты, машину ведет в сторону, наиболее опасными с точки зрения последствий оказываются внедорожники с высоким клиренсом и высокопрофильными колесами. При резком проседании высокий центр тяжести создает крутящий момент, который разворачивает кузов поперек трассы.

При этом, по мнению издания, чаще всего к ДТП приводит паника водителей, так как при взрыве одной передней покрышки автомобиль все так же будет ехать на четырех колесах, и падение давления в шине, конечно, скажется на управляемости, но не настолько сильно, чтобы привести к аварии.

Чтобы избежать аварии, при взрыве покрышки от водителя требуется только одно: удерживать автомобиль в своей полосе и плавно тормозить, постепенно смещаясь к краю дороги. После остановки можно перевести дух, поставить запаску и спокойно продолжить движение, подчеркивает газета.