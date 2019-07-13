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«Без паники: что делать, если у машины взорвалось колесо 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Шина может внезапно лопнуть из-за изношенности резины или пореза, и автомобиль потеряет управляемость. Однако чаще к ДТП приводят не проблемы с колесом, а действия водителя. Как не попасть в аварию, если лопнула резина, разбирались «Аргументы и факты».
По данным издания, к быстрому износу автомобильной резины приводит неправильная настройка углов развала-схождения колес или дефекты подвески, при этом даже небольшой удар о неровность приведет к пробитию. Однако даже новая резина может быть пробита, если ездить по ремонтируемым участкам дорог со снятым асфальтом или попасть в яму с острыми краями.
При взрыве колеса, по данным газеты, машину ведет в сторону, наиболее опасными с точки зрения последствий оказываются внедорожники с высоким клиренсом и высокопрофильными колесами. При резком проседании высокий центр тяжести создает крутящий момент, который разворачивает кузов поперек трассы.
При этом, по мнению издания, чаще всего к ДТП приводит паника водителей, так как при взрыве одной передней покрышки автомобиль все так же будет ехать на четырех колесах, и падение давления в шине, конечно, скажется на управляемости, но не настолько сильно, чтобы привести к аварии.
Чтобы избежать аварии, при взрыве покрышки от водителя требуется только одно: удерживать автомобиль в своей полосе и плавно тормозить, постепенно смещаясь к краю дороги. После остановки можно перевести дух, поставить запаску и спокойно продолжить движение, подчеркивает газета.
Ранее специалисты автоассистанс-агрегатора — компании "МЭТР" составили список жалоб автомобилистов летом, который привел «АвтоПарк». По данным экспертов, одна из самых распространенных проблем, с которыми приходится сталкиваться водителям, — это повреждение колес. Вызовы для шиномонтажа стабильно занимают первые позиции в списке наиболее частых причин обращения за помощью — на них приходится около 13% от всех выездов мобильной техпомощи, отметило издание.
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ДТП , Аргументы и Факты
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