«Яндекс. Такси» купил активы группы компаний «Везет»

Как уточняется в сообщении «Яндекс. Такси», в течение трех лет будет вложено около 8 миллиардов рублей в развитие такси в регионах, из них примерно 4 миллиарда пойдут на внедрение технологий, обеспечивающих безопасность поездок, и еще столько же — на программы поддержки местных таксопарков и водителей.

Для пользователей «Везет» все останется привычным: они по-прежнему смогут вызвать машину через приложения Rutaxi и «Везет», а также по телефону. Водители и таксопарки после закрытия сделки перейдут на единую технологическую платформу Яндекс. Такси. Благодаря ей водители меньше ездят «вхолостую» и больше зарабатывают, а пользователи тратят меньше времени на ожидание машины.