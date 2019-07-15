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«Яндекс. Такси» купил активы группы компаний «Везет» 

Российская Газета + ещё 15 1 час назад
Фото: Российская Газета
Как уточняется в сообщении «Яндекс. Такси», в течение трех лет будет вложено около 8 миллиардов рублей в развитие такси в регионах, из них примерно 4 миллиарда пойдут на внедрение технологий, обеспечивающих безопасность поездок, и еще столько же — на программы поддержки местных таксопарков и водителей.
Для пользователей «Везет» все останется привычным: они по-прежнему смогут вызвать машину через приложения Rutaxi и «Везет», а также по телефону. Водители и таксопарки после закрытия сделки перейдут на единую технологическую платформу Яндекс. Такси. Благодаря ей водители меньше ездят «вхолостую» и больше зарабатывают, а пользователи тратят меньше времени на ожидание машины.
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