Звезда соцсетей разбилась насмерть на электроскутере

В Британии произошло первое смертельное ДТП с участием электроскутера. Погибла звезда соцсетей Эмили Хартридж. В пятницу утром Эмили столкнулась с грузовиком неподалеку от ее дома в Лондоне. 35-летняя женщина погибла на месте. О происшествии сообщает The Sun.

Хартридж была ведущей 4 канала и вела блоги на YouTube (340 тысяч подписчиков) и в Instagram (50 тысяч). Они были посвящены лайфстайлу и здоровому образу жизни. Женщина публиковала видео своих тренировок и путешествий.

О смерти Эмили родные известили с помощью ее страницы в инстаграме.

«Привет всем. Ужасно, что приходится говорить об этом в инстаграме, но мы знаем, что многие из вас ожидали увидеть Эмили сегодня, и это единственный способ связаться сразу со всеми вами. Эмили вчера попала в аварию и скончалась. Мы все любили ее и никогда не забудем», — сказано на странице погибшей.

Считается, что авария стала первым смертельным ДТП с участием электрического скутера в Британии.