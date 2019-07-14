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Звезда соцсетей разбилась насмерть на электроскутере 

Рамблер + ещё 8 2 часа назад
Фото: Рамблер
В Британии произошло первое смертельное ДТП с участием электроскутера. Погибла звезда соцсетей Эмили Хартридж. В пятницу утром Эмили столкнулась с грузовиком неподалеку от ее дома в Лондоне. 35-летняя женщина погибла на месте. О происшествии сообщает The Sun.
Хартридж была ведущей 4 канала и вела блоги на YouTube (340 тысяч подписчиков) и в Instagram (50 тысяч). Они были посвящены лайфстайлу и здоровому образу жизни. Женщина публиковала видео своих тренировок и путешествий.
О смерти Эмили родные известили с помощью ее страницы в инстаграме.
«Привет всем. Ужасно, что приходится говорить об этом в инстаграме, но мы знаем, что многие из вас ожидали увидеть Эмили сегодня, и это единственный способ связаться сразу со всеми вами. Эмили вчера попала в аварию и скончалась. Мы все любили ее и никогда не забудем», — сказано на странице погибшей.
Считается, что авария стала первым смертельным ДТП с участием электрического скутера в Британии.
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ДТП
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