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В Лондоне автомобиль въехал в группу людей 

РИА Новости + ещё 3 43 минуты назад
Фото: Reuters
Автомобиль въехал в группу людей на юго-западе Лондона, пострадали не менее семи человек, сообщает газета Daily Star.
По данным издания, инцидент произошел в районе Баттерси в субботу приблизительно в 23.15 по местному времени (01.15 воскресенья мск). Отмечается, что полиция выехала на место происшествия после того, как поступили сообщения о драке.
По подозрению в покушении на убийство были задержаны трое человек, еще четверых задержали за драку в общественном месте. Как сообщает газета, инцидент не связан с терроризмом.
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ДТП , Газета Daily Star
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