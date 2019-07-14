В Лондоне автомобиль въехал в группу людей

Автомобиль въехал в группу людей на юго-западе Лондона, пострадали не менее семи человек, сообщает газета Daily Star.

По данным издания, инцидент произошел в районе Баттерси в субботу приблизительно в 23.15 по местному времени (01.15 воскресенья мск). Отмечается, что полиция выехала на место происшествия после того, как поступили сообщения о драке.

По подозрению в покушении на убийство были задержаны трое человек, еще четверых задержали за драку в общественном месте. Как сообщает газета, инцидент не связан с терроризмом.