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Туристы погибли в массовом ДТП в Грузии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 3 часа назад
Крупное ДТП произошло на трассе Батуми-Кобулети. В результате два человека погибли и 11 получили травмы разной степени тяжести.
«В результате аварии всего пострадали 13 человек. Один из них скончался на месте, а его супруга — в клинике. В тяжелом состоянии их дети. Двоим туристам потребовалась хирургическая операция. Состояние остальных сравнительно стабильное. Среди пострадавших только двое граждан Грузии, которые, предположительно, были водителями», — заявил министр здравоохранения Аджарии Заал Микеладзе «Первому каналу», передает Sputnik.
По предварительным данным, в машинах были туристы из Польши и арабских стран. Причины аварии пока не названы.
Видео с последствиями аварии было опубликовано на странице «Грузия в объективе телекомпании „Мир“/Все про Грузию» в Facebook. Пользователи отметили в комментариях, что причиной ДТП могло стать значительное превышение скорости.
Напомним, в июне из-за визита в Тбилиси депутатов Госдумы России на сессию Межпарламентской ассамблеи православия в грузинской столице начались беспорядки и вылились во внутриполитический кризис.
На фоне антироссийских выступлений в Тбилиси Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок из России в Грузию.
После отмены прямого авиасообщения российским туристам стало сложнее попасть в Грузию, однако добраться до нее можно на автомобиле.
Газета ВЗГЛЯД писала, как попасть из России в Грузию.
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ДТП , Видео , Владимир Путин , ИА Sputnik , Деловая газета "Взгляд"
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