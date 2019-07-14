Туристы погибли в массовом ДТП в Грузии

Крупное ДТП произошло на трассе Батуми-Кобулети. В результате два человека погибли и 11 получили травмы разной степени тяжести.

«В результате аварии всего пострадали 13 человек. Один из них скончался на месте, а его супруга — в клинике. В тяжелом состоянии их дети. Двоим туристам потребовалась хирургическая операция. Состояние остальных сравнительно стабильное. Среди пострадавших только двое граждан Грузии, которые, предположительно, были водителями», — заявил министр здравоохранения Аджарии Заал Микеладзе «Первому каналу», передает Sputnik.

По предварительным данным, в машинах были туристы из Польши и арабских стран. Причины аварии пока не названы.

Видео с последствиями аварии было опубликовано на странице «Грузия в объективе телекомпании „Мир“/Все про Грузию» в Facebook. Пользователи отметили в комментариях, что причиной ДТП могло стать значительное превышение скорости.

Напомним, в июне из-за визита в Тбилиси депутатов Госдумы России на сессию Межпарламентской ассамблеи православия в грузинской столице начались беспорядки и вылились во внутриполитический кризис.

На фоне антироссийских выступлений в Тбилиси Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок из России в Грузию.

После отмены прямого авиасообщения российским туристам стало сложнее попасть в Грузию, однако добраться до нее можно на автомобиле.

Газета ВЗГЛЯД писала, как попасть из России в Грузию.