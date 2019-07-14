На Украине «Жигули» въехали в группу детей

На Украине «Жигули» врезались в группу детей-велосипедистов. Серьезное ДТП произошло на трассе Николаев-Снегиревка, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

«Спортсмены ехали по трассе со стороны Снигиревки в направлении Николаева. В районе поворота на село Красное водитель ехавшей следом "Лады" начал нерасчетливо обгонять велосипедистов, не заметив ехавший навстречу «Камаз». Увидев, двигавшийся грузовик, водитель легковушки резко вернулся в свою полосу, однако не успел затормозить и врезался прямо в группу велосипедистов», — говорится в сообщении.

После столкновения автомобиль вылетел в кювет.

Пострадали шесть несовершеннолетних велосипедистов, в основном, это девочки 14 — 17 лет. У них травмы разной степени тяжести. Скорая доставила раненых в областную детскую больницу. В автомобиле ВАЗ пострадавших нет.

На месте происшествия работают полиция и следователи.