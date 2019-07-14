Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии

В результате аварии с участием пассажирского автобуса в Башкирии погибли по меньшей мере пять человек, об этом сообщили в МЧС

«На трассе Уфа-Белорецк автобус совершил съезд с дорожного полотна. По предварительной информации, погибли пять человек, еще пять пострадали», — рассказали в ведомстве РИА Новости.

Ранее стало известно, что автобус с 39 пассажирами перевернулся в Башкирии.

Также сообщалось, что в ДТП в Брянской области с участием микроавтобуса и грузовика погибли три человека, ещё двенадцать пострадали.