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Кортеж Зеленского врезался в автобусы с детьми 

Газета.Ru + ещё 13 3 часа назад
Три автомобиля из кортежа украинского президента Владимира Зеленского столкнулись с автобусами, в которых перевозили детей в Запорожской области. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники.
По некоторым данным, авария произошла из-за того, что две машины из кортежа Зеленского пытались обогнать автобусы. Однако, по данным источника, плохо спавшие водители внезапно столкнулись с автобусами.
«Из-за нехватки кадров и плотного графика водители не спят сутками. Отсюда — и ДТП», — предположил источник.
Стоит отметить, что в результате аварии дети не пострадали, однако автомобили кортежа Зеленского были сильно помяты. Один из них даже угодил в кювет.
Источник подчеркнул, что Зеленского в это время в автомобилях не было. Он летел в столицу, а его кортеж возвращался в Киев.
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ДТП , Видео , Владимир Зеленский
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