Кортеж Зеленского врезался в автобусы с детьми

Три автомобиля из кортежа украинского президента Владимира Зеленского столкнулись с автобусами, в которых перевозили детей в Запорожской области. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники.

Кортеж Зеленского попал в ДТП с автобусом, перевозившим детей pic.twitter.com/oODNgKWXyA— Андрей Бурдельный (@ASB_Vetet) 14 июля 2019 г.

По некоторым данным, авария произошла из-за того, что две машины из кортежа Зеленского пытались обогнать автобусы. Однако, по данным источника, плохо спавшие водители внезапно столкнулись с автобусами.

«Из-за нехватки кадров и плотного графика водители не спят сутками. Отсюда — и ДТП», — предположил источник.

Стоит отметить, что в результате аварии дети не пострадали, однако автомобили кортежа Зеленского были сильно помяты. Один из них даже угодил в кювет.

Источник подчеркнул, что Зеленского в это время в автомобилях не было. Он летел в столицу, а его кортеж возвращался в Киев.