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Омский водитель сделал двойное сальто на авто 

Рамблер 57 минут назад
Покидая территорию торгового центра "Мега" в Омске, водитель легкового автомобиля на большой скорости наехал на ограждение и выбил сетку ворот. На видеозаписях, опубликованных в соцсетях, видно, как легковушка, возможно потерявшая управление, взлетела в воздух и сделала два оборота вокруг своей оси, приземлившись на бок на водительскую сторону. Дальнейшая судьба водителя пока неизвестна. Но по данным регионального отделения МВД водитель скрылся с места происшествия.
Пользователи соцсетей надеются, что в салоне машины во время инцидента не было никого кроме водителя и что сам водитель не пострадал.
ДТП , Видео , МВД
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