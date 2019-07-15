Омский водитель сделал двойное сальто на авто

Покидая территорию торгового центра "Мега" в Омске, водитель легкового автомобиля на большой скорости наехал на ограждение и выбил сетку ворот. На видеозаписях, опубликованных в соцсетях, видно, как легковушка, возможно потерявшая управление, взлетела в воздух и сделала два оборота вокруг своей оси, приземлившись на бок на водительскую сторону. Дальнейшая судьба водителя пока неизвестна. Но по данным регионального отделения МВД водитель скрылся с места происшествия.

Пользователи соцсетей надеются, что в салоне машины во время инцидента не было никого кроме водителя и что сам водитель не пострадал.