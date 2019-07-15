Смертельный ливень: автобус попал в жуткое ДТП

Шесть человек погибли и десять были госпитализированы после ДТП в Башкирии. Автобус, в котором находились 39 человек, съехал с дороги и опрокинулся — водитель не справился с управлением из-за сильного ливня. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, приведшего к гибели двух и более человек.

Дорожно-транспортное происшествие с пассажирским автобусом в Башкирии привело к гибели шести человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД республики.

Еще десять человек были госпитализированы. Ранее осведомленный источник сообщил «Интерфаксу», что некоторые из пассажиров до сих пор заблокированы внутри автобуса.

МЧС сообщает, что всего в автобусе находились 39 человек. Водитель рейсового King Long XMQ ехал из Миндигулово в Набережные Челны.

Не справившись с управлением, водитель съехал с дороги по ходу движения. Автобус, попав в кювет, перевернулся. ДТП произошло на 54-м километре автомобильной дороги из Уфы в Белорецк.

Уфимский межрайонный следственный отдел СКР возбудил по факту ДТП с пассажирским автобусом уголовное дело — по статьям «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

По словам водителя, он потерял управление автобусом из-за сильного ливня.

Двумя днями ранее автобус с туристами из России попал в ДТП в Абхазии. В аварии погибли два человека, в том числе российская гражданка из Сыктывкара. Остальные пострадавшие госпитализированы со средними и тяжелыми травмами.

13 июля два человека погибли и девять пострадали в результате ДТП с участием легкового автомобиля KIA Optima и микроавтобуса Renault в Карелии, сообщает НСН со ссылкой на региональное управление МВД

Авария произошла на трассе «Сортавала». Жертвами ДТП стали водитель KIA и его пассажир. Среди пострадавших — двое несовершеннолетних.

За неделю до этого три человека, в том числе трехлетняя девочка, погибли в ДТП в Тбилисском районе Кубани. Автомобиль ВАЗ-21099 вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai

Тогда же в Белоруссии недалеко от города Белоозерск в Брестской области произошло ДТП с участием Mercedes. В результате инцидента погибли пять человек, в том числе двое детей.

По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением и опрокинулся в мелиоративный канал. Уточняется, что в машине находилось десять человек, но автомобиль был рассчитан на гораздо меньшее число пассажиров.

«Пять выбрались самостоятельно из канала, в том числе водитель», — заявили в пресс-службе белорусского МВД.

Автомобильные аварии со смертельным исходом регулярно происходят на российских дорогах. 3 февраля семь человек погибли и 31 был госпитализирован в результате аварии автобуса в Калужской области. ДТП унесло жизни троих детей и четверых взрослых. Автобус вез детский ансамбль из Ярцева на танцевальный конкурс в Калугу. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, автобус съехал в кювет и перевернулся.

Водитель автобуса выжил в аварии и был вскоре задержан правоохранителями. Очевидцы сообщали, что он после аварии начал вытаскивать детей из салона перевернувшегося на обледеневшей дороге автобуса. Проезжавшие мимо автомобилисты стали останавливаться и помогать ему. Многих детей доставили в больницы на частных автомобилях еще до прибытия «скорых».

Местные СМИ сообщают, что автобус MAN, попавший в ДТП, эксплуатировался около 30 лет. Машина выработала свой ресурс еще 20 лет назад, и его технические характеристики не могли соответствовать современным требованиям безопасности перевозок пассажиров.

Одной из самых страшных аварий стала трагедия в Ханты-Мансийском автономном округе, где 4 декабря 2016 года в столкновении автобуса и грузовика погибли 10 детей в возрасте от 12 до 14 лет. Всего жертвами столкновения стали 12 человек, еще около трех десятков получили ранения.

В апреле 2019 года шесть человек погибли, еще двое — ребенок и взрослый — получили ранения, попав в ДТП на 65-м километре трассы М-4 «Дон». Микроавтобус врезался в грузовик, стоявший на обочине. По одной из версий, водитель микроавтобуса мог заснуть за рулем. На видео с места происшествия видно, что передняя часть машины смята до неузнаваемости.